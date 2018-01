Vechta In der Nacht von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 5.40 Uhr, brachen unbekannte Täter über zwei Fenster in einen Firmenkomplex am Heideweg in Vechta ein. Anschließend wurden Büroräume und eine Lagerhalle durchsucht und ein Rotationslaser (Hilti), Bargeld und Süßigkeiten entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04441/9430.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir