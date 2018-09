Schlagstock und Alkohol am Lenker

Vechta Bei der Kontrolle eines 16-jährigen Rollerfahrers aus Langförden am Sonntag gegen 1.40 Uhr auf der Mörickestraße in Vechta stellte die Polizei einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Der Jugendliche hatte einen Teleskopschlagstock bei sich, was verboten ist. Der Schlagstock wurde durch die Beamten sichergestellt. Der jugendliche Rollerfahrer stand obendrein unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholwert 0,5 Promille) Der 16-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

