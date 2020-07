Schule: Vechtaer Film belegt Platz zwei

Vechta Sie haben die Profi-Jury und die YouTube-Gemeinde gleichermaßen begeistert: Die Schüler der Elisabethschule in Vechta haben beim inklusiven niedersächsischen Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders – No Limits“ abgeräumt. Sie belegten nicht nur den zweiten Platz, sondern gewannen zudem mit mehr als 22 000 Aufrufen und über 4000 Likes den YouTube-Publikumswettbewerb. Und das bei großer Konkurrenz: 133 Filmteams aus Förder- und Regelschulen in Niedersachsen hatten sich beteiligt.

In ihrem Musikvideo „Rückenwind“ testen die Jugendlichen Grenzen aus und überwinden diese. Mit Hilfe der Berliner Filmregisseurin und Musikerin Catharina Göldner haben sie einen berührenden Clip gedreht, in dem sie selbst die Hauptdarsteller sind. „Lass’ uns unsere Grenzen sehen, überwinden, rübergehen. Komm wir zeigen, wie wir sind, mit und ohne Rückenwind“, heißt es im Refrain.

Im Text geht es darum, was den Jugendlichen alles nicht zugetraut wird, und was sie eben doch können. Sie fordern sich quasi gegenseitig auf, selbstbewusst ans Werk zu gehen.

Wenn sie sich auf den Weg machen, dann gemeinsam, um sich gegenseitig zu unterstützen und sich zu zeigen, was sie alles sein können. Womit sie bewiesen haben, dass sie auf jeden Fall Gewinner sind. Das Video unter: