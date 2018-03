Vechta Drei Personen wurden bei einem versuchten schweren Raub am Freitagabend in Lohne verletzt. Wie die Polizei mitteilte, klingelten die beiden bislang unbekannte Täter gegen 22. 30 Uhr an der Wohnungstür einer 37-Jährigen Lohnerin, die sich dort mit drei weiteren Personen, einem 28-jährigen und einem 21-jährigen Goldenstädter sowie einem 33-jährigen Vechtaer, aufhielt. Die Unbekannten hätten zunächst einen geringen Bargeldbetrag von der Frau gefordert, hätten dann aber alles in der Wohnung befindliche Bargeld haben wollen.

Im Gerangel Männer verletzt

In der Folge sei es dann zu einem Gerangel gekommen, bei dem die drei Gäste der 37-Jährigen ihr zu Hilfe kamen. Mindestens einer der Täter habe daraufhin ein Messer gezogen und die drei Männer verletzt.

Der 28-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen am Gesäßes und am linken Unterarm. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Der 21-Jährige konnte nach der ärztlichen Versorgung seiner Stichverletzung am Gesäß das Krankenhaus wieder verlassen. Auch der 33-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung seiner Verletzung am linken Arm aus dem Krankenhaus entlassen.

Täter konnten fliehen

Die beiden Täter konnten flüchteten. Laut Polizeiangaben soll einer der beiden circa 22 oder 23 Jahre alt und etwa 185 cm groß und schlank sein. Er habe an dem Abend eine grüne Bomberjacke, ein Basecap und schwarzen Jeans getragen.

Der andere Täter soll zwischen 22 und 25 Jahre alt sein. Er trug einen gestutzten Vollbart, schwarze Bekleidung, eine schwarze Jogginghose und einen dunklen Schal getragen haben. Auffällig sei seine glänzende Steppjacke gewesen.

Beide Täter sollen ausländischer Herkunft sein. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) und die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.