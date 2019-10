Vechta Das Entwicklungsprojekt der Stadt Vechta „Neue Mobilität am Park“ ist abgeschlossen: Die neue Mobilitätsstation am ehemaligen Bahnhof ist eröffnet. Bei einem Termin mit geladenen Gästen konnte Bürgermeister Helmut Gels noch vor dem Ende seiner Amtszeit das neue Gebäude für die Öffentlichkeit freigeben. Unterstützt wurde er dabei auch von Propst Michael Matschke, der die neuen Räumlichkeiten im Namen der Kirche segnete.

Der Neubau ist für das scheidende Stadtoberhaupt das „letzte Puzzlestück“ für das neue Quartier aus den privat erbauten Stadthäusern mit Parkhaus, dem neuen Hotel sowie der Fußgänger- und Radfahrerbrücke. „Die neue Mobilitätsstation passt gut in das Gesamtkonzept“, sagte Gels. „Auch sie ist ein Gewinn für die Lebensqualität der Menschen in unserer Stadt, aber auch für alle Gäste. Sie alle werden den Service, den wir in diesem Gebäude bündeln, sicher schon bald zu schätzen wissen.“

Die Station vereint auf dem Grundstück des alten Bahnhofsgebäudes unterschiedliche Mittel der Fortbewegung (Haltestellen für Bus und Bahn, Parkplätze für Pkw sowie rund 600 Stellflächen für Fahrräder). Letztere sind die ersten drei Monate probeweise kostenfrei nutzbar, danach bietet die Stadt Vechta Tages-, Monats- und Jahrestarife (50 Cent, fünf Euro, 50 Euro) an.

Außerdem werden Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität angeboten. So betreibt das „Zweiradcenter Pott“ dort mit dem Andreaswerk ein Geschäft für Fahrradbedarf inklusive Werkstatt sowie eine Waschanlage für Zweiräder. Außerdem sind die Tourist-Information Nordkreis Vechta, der Landkreis Vechta mit seinem Angebot „Moobil Plus“ sowie ein Büro der Nordwestbahn in dem Gebäude untergebracht.