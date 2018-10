Vechta Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) auf dem Vormarsch zu uns, aber die Behörden sind gut darauf vorbereitet. Sollte die Seuche ins Oldenburger Münsterland vordringen, hätte das allerdings wirtschaftlich überaus negative Auswirkungen. Das erklärte Professor Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) auf einer Veranstaltung des Facharbeitskreises Landwirtschaft des CDU-Kreisverbands Vechta, der ins „Grüne Zentrum“ nach Vechta eingeladen hatte.

Haunhorst ist der festen Überzeugung, dass die ASP mittelfristig auch in Deutschland ausbrechen wird. Dies sei in Anbetracht der Erfahrungen, die man bisher im Ausland mit der Seuche gemacht habe, unvermeidlich. Man war sich einig, dass die Seuche in den kommenden Jahrzehnten eine fortwährende Herausforderung für die Land- und Fleischwirtschaft bedeute. So lange keine flächendeckende Impfung möglich sei, bedürfe es deutlich erhöhter Biosicherheitsmaßnahmen auf den Betrieben und einer hocheffiziente Seuchenbekämpfung.

Auf der Veranstaltung stellte Dr. Christian Meyer vom Verbund Transformationswissenschaft Agrar Niedersachsen die Arbeit des neuen Verbundes vor. Facharbeitskreisvorsitzende Anne Ellmann dankte den Referenten für ihre fachlich kompetenten Ausführungen.