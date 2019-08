Vechta Für die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher ist der Klimaschutz ein Schwerpunkt bei ihren Sommertouren durch den Wahlkreis. Am Donnerstagabend nahm sie an einer Moorfahrt im Saterland teil, am Freitag besuchte sie das Torf- und Substratunternehmen Gramoflor in Vechta. Dabei stand das von Josef und Grabiela Gramann entwickelte System, beim Abbau von Torf parallel die Renaturierung zu betreiben, im Mittelpunkt. „Besser geht es eigentlich nicht“, so Geschäftsführer Josef Gramann.

Im sogenannten „Ober- und Unterfeldverfahren“, das sich die Gäste im Abbaugebiet anschauten, werden jeweils kleinere Teilstücke eines Torfvorkommens abgeerntet. Im Anschluss wird Wasser auf der Fläche gestaut und diese mit typischen Moorpflanzen versehen. Die Natur erhält hier also einen Vorsprung bei der Renaturierung, während nebenan weiter Torf abgebaut wird. „Wir nehmen der Natur zwar ganz viel, geben ihr aber auch viel zurück.“

Gramann führt das Unternehmen in der fünften Generation und gehört zu den Top-Fünf-Unternehmen im Bereich Substrat und Erdenherstellung in Deutschland. Auf 450 Hektar baut Gramoflor Torf ab. Da es zu wenig Torf in der Region gibt, kauft Gramann auch aus dem Baltikum Torf dazu. Das Unternehmen hat 100 Mitarbeiter und mehr als 1000 Kunden in Deutschland und Europa. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 30 Millionen Euro.

Gramoflor hat aus Gründen der Nachhaltigkeit eigens zu diesem Zweck über die Firma eine Stiftung gegründet, die sich für die Renaturierung von Mooren einsetzt, auch wenn das Torfunternehmen sich aus einem Gebiet zurückzieht. Unterstützt wird die Stiftung Lebensraum Moor auch von Vertretern des BUND und Nabu.

Da der Torfabbau immer weniger wird, werden bei Gramoflor Substrate mit alternativen, möglichst regionalen Rohstoffen wie Holzfaser und Grünkompost hergestellt. Außerdem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises.

Die Bundestagsabgeordnete Breher erklärte für die CDU-Delegation, sie sehe in der Arbeit des Unternehmens Gramoflor einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz.