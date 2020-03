Vechta Für 3600 Schüler geht es im März nicht nach Italien. Der Reiseveranstalter Höffmann aus Vechta hat die für diesen Monat geplanten Klassenfahrten und Schulreisen wegen des Coronavirus abgesagt. Das geht aus Medienberichten hervor.

Noch in der vergangenen Woche hatte Chef Hans Höffmann im Gespräch mit der NWZ erklärt, dass die Reisen stattfinden sollen. Er führe Gespräche mit Schulen und Eltern. Der Reiseveranstalter habe die aktuelle Situation immer im Blick.

Der Vechtaer Reiseveranstalter bringt häufig Schulklassen oder ganze Schulen vor den Toren der Stadt Rom in einem großen Campinglager unter. Laut Höffmann würden dort auch schon die ersten Versorgungszelte stehen, und die ersten Lastwagen seien angekommen. „Die Sorge ist da und ja auch berechtigt. Wenn das Virus noch in Italien wütet, können wir da nicht hinfahren.“

Offenbar sind diese Sorgen gewachsen. Denn laut Medienberichten gehe man mit der Absage auf die Befürchtung von Eltern und Schulleitern ein. Angesichts des Coronavirus-Ausbruchs in drei Landkreisen in Norditalien hätten die Eltern vermehrt Fragen und Sorgen an den Reiseveranstalter herangetragen.