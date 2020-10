Soziales: Bürgerstiftung Vechta freut sich über Spendenrekord

Vechta Die 2007 gegründete Vechtaer Bürgerstiftung verfügt über ein Stiftungskapital von zwei Millionen Euro. Im Jahr 2019 erreichte sie mit 408 798,68 Euro einen Spendenrekord. Gerade in der Coronazeit konnte die Stiftung an vielen Stellen helfen. Dies erklärten Stiftungsvorstands-Vorsitzender Heinrich Wolking und Geschäftsführer Josef Kleier in der jüngsten Vechtaer Stadtrats-Sitzung.

Im Stiftungsgründerjahr habe man mit 735 000 Euro Kapital begonnen. Inzwischen habe es 150 Stifter gegeben. In diesem Jahr habe die Stiftung 3000 Schutzmasken für die Bürger und 4000 für die Schulen zur Verfügung gestellt. Außerdem habe sich die Bürgerstiftung wesentlich am Bau der neuen Quasselbuden beteiligt, die an den Alten- und Pflegeheimen aufgestellt wurden und schon oft zu Gesprächen mit Heimbewohnern und Angehörigen genutzt worden sind. Zudem habe es 72 Konzerte von Musikgruppen bei den Alten-und Pflegeheimen durch eine finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung gegeben. Die jüngste Bürgerparty habe 60 000 Euro eingebracht.

Gefördert worden seien 2019 mit mehr als 53 000 Euro internationale Jugendbegegnungen, der Ankauf von Bildern und Texten für die Arbeitsstelle des Vechtaer Lyrikers und Schriftstellers Rolf Dieter Brinkmann, die Vorleseveranstaltungen an Schulen, die Ausstattung der Bibliothek im St. Thomas- Kolleg und vieles mehr.