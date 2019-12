Vechta Dr. med. Christian Denne M.A. ist neuer Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Marienhospital Vechta. Der 42-jährige Familienvater ist spezialisiert auf Lungenkrankheiten und Allergien bei Kindern und Jugendlichen. Das teilt das Hospital in einer Pressemitteilung mit.

Chefarzt Dr. Denne wird sich schwerpunktmäßig um die Diagnostik und Therapie bei Atemwegserkrankungen inklusive Lungenspiegelungen (Bronchoskopien) sowie um die Abklärung und Behandlung von Allergien kümmern. Ein besonderes Interessensgebiet sind dabei Nahrungsmittelprovokationen und Bienen-/ Wespenhyposensibilisierungen, die ab sofort in der Kinderklinik Vechta angeboten werden können. Dr. Denne bietet ferner ambulant reisemedizinische Beratungen inklusive Gelbfieberimpfungen an.

„Mit Herrn Dr. Denne haben wir einen sehr qualifizierten Experten für unsere Kinderklinik gefunden“, freut sich Geschäftsführer Aloys Muhle. Der Kinderlungen-Facharzt lobt seinerseits die hohe Qualität, die enge Zusammenarbeit innerhalb des Kinderklinik-Teams sowie mit den verschiedenen Fachabteilungen. „Ich fühle mich sehr wohl in Vechta – sowohl auf der Arbeit als auch im privaten Umfeld“, so Dr. Denne. Er nimmt die Kreisstadt als sehr familienfreundlich und lebenswert wahr.

Denne absolvierte bis 2004 sein Studium in Homburg/Saar. An der Universitätskinderklinik der Technischen Universität München legte er die Facharztausbildung in der Pädiatrie (Kinderheilkunde) sowie eine Weiterbildung in Pädiatrischer Pneumologie (Kinderlungenheilkunde) und Allergologie ab.

Zusätzlich erwarb er die Zusatzbezeichnung Neonatologie und ist aktiv als Notarzt tätig. Als Oberarzt war er ab 2014 in der Kinderklinik des Klinikums Ludwigsburg tätig.

Ein besonderer Schwerpunkt der Vechtaer Klinik liegt in der Neonatologie, der Versorgung von kranken Neugeborenen und Frühgeborenen. „Jährlich werden etwa 450 Kinder – davon circa 35 Frühgeborene unter 1500 Gramm – auf unserer Frühgeborenen-Intensivstation behandelt“, erklärt Dr. Oliver Schirrmacher. „Wir sind sehr froh, mit Dr. Denne einen Facharzt gefunden zu haben, der auch als Neonatologe jahrelange Berufserfahrung in diesem anspruchsvollen und hochsensiblen Bereich hat“, so der weitere geschäftsführende Chefarzt der Kinderklinik.

Die Vechtaer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin widmet sich körperlichen Erkrankungen und Reifestörungen des Kindes von der Geburt bis zum Abschluss der körperlichen Entwicklung. In der Kinderklinik werden etwa 3300 kranke Kinder pro Jahr behandelt.