Vechta Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im Juni leicht gestiegen. „Eine eher untypische Entwicklung für den Juni. Es setzt sich damit der Trend fort, den wir seit einigen Monaten beobachten“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der für das Oldenburger Münsterland zuständigen Agentur für Arbeit Vechta.

Die Personalnachfrage der Unternehmen ist weiter zurückgegangen. Es wurden weniger Arbeitskräfte eingestellt, als zu dieser Zeit üblich. Zusätzlich machten sich die ersten Beendigungen von Schule oder Ausbildung in der aktuellen Arbeitslosenstatistik bemerkbar. Trotz des konjunkturellen Dämpfers, mit Auswirkung auf die Arbeitskräftenachfrage, wirbt die Arbeitsmarktexpertin weiter für die duale Berufsausbildung: „Der Fachkräftebedarf im Oldenburger Münsterland ist nach wie vor hoch. Daran ändern auch kurzfristige Abschwünge nichts. Die Ausbildung im eigenen Betrieb bleibt für die Unternehmen ein wichtiger Baustein für die eigene Fachkräftesicherung. Für Berufseinsteiger bildet die Ausbildung weiter eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft“, erläutert Heliosch.

Auf dem Ausbildungsmarkt ist auch für 2019 noch viel Bewegung. Ende Juni waren im Oldenburger Münsterland noch mehr als 700 junge Menschen auf Ausbildungssuche und mehr als 1400 Lehrstellen nicht besetzt. „Jetzt, nach der Schule und kurz vor den Ferien, ist noch ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Ausbildung zu befassen. Die Berufsberatung bietet daher am 4. Juli in Cloppenburg und Vechta noch Aktionstage an, bei denen sich alle Interessierten über freie Lehrstellen und mögliche Alternativen informieren und beraten lassen können“, sagt Heliosch.

Mit insgesamt 6381 Personen waren im Juni bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 69 Arbeitslose mehr gemeldet als im Mai. Im Vergleich zum Juni 2018 sank die Arbeitslosigkeit um 24 Personen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,4 Prozent, während sie im Vorjahr 3,5 Prozent betrug.

Dem Arbeitgeberservice wurden im Juni 653 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 300 weniger als im Vorjahr. Die neuen Arbeitsstellen wurden im Juni primär für die Bereiche Verkaufsberufe (55 neue Stellen), Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau (52) sowie Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (47) gemeldet.