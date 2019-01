Vechta Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im Januar deutlich gestiegen, liegt aber weiterhin unter den Vorjahreswerten. Im Landkreis Cloppenburg waren es 4027, was einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent entspricht, im Landkreis Vechta 3270 (3,7).

„Wie zu Jahresbeginn üblich, meldeten sich wieder verstärkt männliche Arbeitnehmer aus den Außenberufen arbeitslos. Hierbei handelt es sich überwiegend um saisonale Effekte. Insgesamt ist derzeit noch keine Eintrübung der guten Situation am Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland erkennbar. Die Personalnachfrage der Betriebe ist weiterhin stabil und es wurden wieder mehr freie Stellen gemeldet. Daher stehen die Chancen gut, dass viele der saisonbedingt arbeitslos gewordenen Arbeitnehmer in Kürze entweder vom bisherigen Betrieb wieder-eingestellt werden oder einen neuen Job finden“, erläutert Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der in Vechta ansässigen Agentur für Arbeit, die für die Landkreise Vechta und Cloppenburg zuständig ist.

„Die Zeiten, in denen die Arbeit in den Betrieben saisonal bedingt eingeschränkt ist, können besonders gut für Qualifizierungen genutzt werden. Das ist für Arbeitslose, beschäftigte Arbeitnehmer und Unternehmen interessant. Seit Jahresbeginn stehen hierfür erweiterte Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Durch das am 1. Januar in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz wird die berufliche Weiterbildung für Unternehmen und Arbeitnehmer stärker unterstützt“, erklärt Heliosch. Informationen zum Qualifizierungschancengesetz gibt es bei den Ansprechpartnern der Agentur für Arbeit und im Internet.

Mit insgesamt 7297 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 781 Arbeitslose beziehungsweise 12 Prozent mehr gemeldet als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2018 sank die Arbeitslosigkeit jedoch um 568 Personen (7,2).

Dem Arbeitgeberservice wurden im Januar 777 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Damit liegt der Stellenzugang mit einem Plus von 5 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen sank gegenüber Januar 2018 um 34 auf 4019. Die neuen Arbeitsstellen wurden im Januar primär für die Bereiche Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung (135 neue Stellen), Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (99 Stellen), Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe (65) gemeldet.