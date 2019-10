Vechta Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im Oktober leicht gesunken und liegt knapp über dem Vorjahresniveau. Besonders stark war saisontypisch der Rückgang bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren. „Im Oktober meldeten sich viele junge Menschen aus der Arbeitslosigkeit ab, die beispielsweise ein Studium zum Wintersemester beginnen“, erläutert Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. Ansonsten spiegelten sich in der Personalnachfrage der Unternehmen und in der Dynamik am Arbeitsmarkt laut der Agentur-Leiterin weiter Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung wider: „Die heimischen Betriebe meldeten im Oktober rund 25 Prozent weniger Stellen als im Vorjahr. Zudem haben sich mehr Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet und weniger in Arbeit abgemeldet als vor einem Jahr.“

Mit insgesamt 6471 Personen waren im Oktober bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 188 Arbeitslose weniger gemeldet als im September. Im Vergleich zum Oktober 2018 stieg die Arbeitslosigkeit um 145 Personen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf den Vorjahreswert von 3,5 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Oktober auf 1952 Personen. Das waren 12 mehr als im September und 88 mehr als im Oktober vor einem Jahr. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im Oktober 2019 waren 680 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 12 mehr als im Vorjahr. Weitere 1041 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle (180 weniger als im Vorjahr).

Dem Arbeitgeberservice wurden im Oktober 588 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 195 weniger als im Vorjahr. Die neuen Arbeitsstellen wurden im Oktober primär für die Wirtschaftsbereiche sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (216 neue Stellen, davon 193 Arbeitnehmerüberlassung), Verarbeitendes Gewerbe (85, davon 36 Herstellung von Nahrungs- und Futtermittel) sowie Handel und Kfz-Reparatur und -instandhaltung (55, davon 33 im Einzelhandel) gemeldet.