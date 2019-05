Vechta Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im Mai weiter leicht gesunken. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung. „Die Arbeitslosenzahl ist im Mai etwas weniger stark gesunken als in den Vorjahren. Dazu kommt, dass die Personal-nachfrage der heimischen Betriebe zunehmend verhaltener wird“, erläutert Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. Die Arbeitsmarktexpertin bleibt aber optimistisch, was die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes angeht. „Es geht seit Jahren konjunkturell steil bergauf, insbesondere in unserer Region. Überregional war ein Abbremsen dieses Trends schon länger erkennbar. Die Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sprechen aber lediglich von einer vorübergehenden Delle. Daher gehen auch wir davon aus, dass der Arbeitsmarkt mittelfristig wieder deutlich Fahrt aufnehmen wird“, sagt Heliosch.

Mit insgesamt 6312 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 122 Arbeitslose weniger gemeldet als im April. Im Vergleich zum Mai 2018 sank die Arbeitslosigkeit um 260 Personen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent während sie im Vorjahr 3,6 Prozent betrug.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank im Mai auf 1894 Personen. Das waren 87 weniger als im April und 17 weniger als im Mai vor einem Jahr. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im Mai 2019 waren 709 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 26 mehr als im Vorjahr.