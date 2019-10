Vechta Am kommenden Sonntag, 3. November, entscheidet sich in einer Stichwahl, wer neuer Vechtaer Bürgermeister und damit auch das neue Oberhaupt in der städtischen Verwaltung wird. Es kandidieren Heribert Mählmann für die CDU und Kristian Kater für das Bürgerbündnis Vechta. Im ersten Wahlgang am 20. Oktober hatte Kater klar vorne gelegen, der dritte Kandidat Claus Dalinghaus war ausgeschieden.

Für die Stichwahl gibt es nach Mitteilung der Stadtverwaltung keine gesonderte Benachrichtigung. Es kann mit den bereits für die Bürgermeisterwahl übersandten Wahlbenachrichtigungskarten gewählt werden. Sollte die Karte nicht mehr vorhanden sein, kann auch gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses im Wahllokal gewählt werden. Wer per Briefwahl wählen möchte, kann noch bis Freitag, 1. November, um 13 Uhr die nötigen Unterlagen bei der Stadtverwaltung beantragen. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen dann bis spätestens 18 Uhr am Wahltag im Rathaus eingegangen sein. Bei Postversand muss der Feiertag berücksichtigt werden, so dass die Stadtverwaltung empfiehlt, die Unterlagen am Mittwoch bis spätestens 15 Uhr in den Briefkasten zu werfen. Am Wahltag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ergebnisse werden ab 18 Uhr im Rathaus gezeigt.

• Kristian Kater lädt unterdessen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr ins Bistro von Möbel Nemann zu einer offenen Diskussionsveranstaltung ein. Alle Anwesenden können ihre Fragen auf Bierdeckel schreiben, die Kater dann beantworten wird.