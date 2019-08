Vechta Die geballte CDU-Prominenz war vertreten. Die CDU-Vorsitzenden Uwe Borrmann (Vechta) und Dirk Lübbe (Langförden) konnten zum CDU-Stoppelmarkt-Frühschoppen 100 Besucher im Festzelt Grieshop begrüßen. Landrat Herbert Winkel berichtete bei dieser Gelegenheit, dass sich 75 Prozent, der nicht mit schnellem Internet versorgten Haushalte, für einen Breitband-Anschluss gemeldet hätten. Das sei in Niedersachsen das bisher beste Ergebnis. Man komme jetzt gut voran. Erfreut zeigte sich der Landrat, dass sich am Stoppelmarkt-Samstag 100 Interessenten zur Wiedersehens-Feier im Kreisamt einfanden, die sich über eine Stelle in der Wirtschaft informierten, um gegebenenfalls in die Heimat zurückzukommen.

Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher zeigte sich erfreut über den bisherigen Verlauf des Stoppelmarkts und sprach der örtlichen CDU den Dank dafür aus, einen so qualifizierten Bürgermeister-Kandidaten nominiert zu haben: Heribert Mählmann. Er stellte sich und den Plan seines Teams für die kommenden Wochen des Wahlkampfes vor. Es werde Themenwochen und einen Häuserwahlkampf geben. Er habe starke Signale der Unterstützung erfahren. „Ich will, dass Vechta weiter liebens- und lebenswert bleibt und wünsche mir ein noch stärkeres Miteinander“, sagte der Kandidat.