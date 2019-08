Vechta „Überall fragt man sich: Tut sich etwas?“ Die Frage gilt auch in der Kirche, auch in der Beziehung zwischen den Menschen und Gott.“ Diese Frage stellte Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorger, am Sonntag während des traditionellen Gottesdienstes im Niedersachsenzelt auf dem Vechtaer Stoppelmarkt. Zusammen mit Propst Michael Matschke und Pfarrer Richard Büssing zelebrierte der Schautellerseelsorger mit 800 Besuchern einen festlichen Gottesdienst, der musikalisch vom Kolpingorchester Vechta und der Musikband Espelage begleitet wurde.

Die Frage, ob sich etwas tue und die Forderung, dass Veränderungen, auch in der Kirche, sofort passieren müssten, werfe die Frage auf, warum man nicht zunächst bei sich selbst anfange, so der Prediger. In einer Beziehung sei die Frage, ob sich was tue, meistens das Ende. So sei es auch zwischen den Christen und Gott. Wenn sich was tun solle, müsse man selbst beginnen, etwas zu tun. „Kinder lernen, bitte und danke zu sagen, warum machen wir das nicht mit Gott“, so der Pfarrer.

Der Schausteller-Seelsorger berichtete auch über seine bundesweite Tätigkeit bei den Schaustellern und Circus-Leuten. Der Gottesdienst in Vechta mitten auf der Stoppelmarkt-Westerheide in einem so großen Bierzelt sei schon etwas Besonderes.