Straße wieder frei für Verkehr

Vechta Die Buchholzstraße in Vechta ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben worden. Für Radfahrer habe die Straße dank der Schutzstreifen an beiden Seiten deutlich an Attraktivität und Sicherheit gewonnen, so die Stadt. Die Fahrbahn wurde zwischen der Kreuzung Stoppelmarkt und der Abzweigung Rieden saniert und bis zum alten Bahndamm verbreitert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen