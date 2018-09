Vechta Die Stadt Vechta hat weitere Gespräche geführt, um in eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg Bewegung zu bringen. Diese untersagt – wie berichtet – der Stierbräu-Brauerei und deren Inhaber Pablo Meissner, bis zur Entscheidung in der Hauptsache weiter Bier zu brauen. Ziel sei es, beim Verwaltungsgericht eine Aufhebung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs zu erreichen, so die Stadt Vechta in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung.

Das Verwaltungsgericht hatte moniert, dass u.a. der Außerhausverkauf in der Betriebsbeschreibung und in der Folge in der Baugenehmigung nicht angesprochen und dem Umfang nach beschrieben worden seien. Es habe im Beschluss vom 17. August deutlich gemacht, dass es die Ansiedlung einer Brauerei an dem Standort bauplanungsrechtlich für grundsätzlich zulässig halte, so die Stadt. „Wir sehen nach einem erneuten Vor-Ort-Termin und umfangreichen Gesprächen gute Chancen, durch Einreichung eines Abänderungsantrags beim Verwaltungsgericht zu erreichen, dass der Beschluss, der die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anordnet, aufgehoben wird“, so Bürgermeister Helmut Gels.

In einem solchen Antrag und einer Nachtragsgenehmigung würden Art und Umfang des Außerhausverkaufs der Brauerei beschrieben bzw. geregelt werden. „Wenn Gericht und Nachbarn deutlich wird, dass der nur in sehr geringem Umfang vorgesehene Außerhausverkauf keine besondere Verkehrs- und Lärmbelästigung darstellt und vom Rolltor sowie der Brauanlage keine Lärmbelästigung ausgeht, kann das Ganze vielleicht doch noch sehr rasch zu einem guten Ende kommen“, hofft Gels. Der Weg zum Oberverwaltungsgericht Lüneburg bleibe auch bei dieser Vorgehensweise weiter offen.