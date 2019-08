Vechta 28 neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst haben ihre 18-monatige Ausbildung am Studienseminar Vechta aufgenommen. Sie wurden vom Ersten Kreisrat Harmut Heinen, der Rektorin des Studienseminars, Maren Steuwer, sowie ihrem Stellvertreter Detlev Daßke im Kreishauses begrüßt. Die Anwärter werden in Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen im Oldenburger Münsterland sowie im Südkreis Oldenburg eingesetzt und haben in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen studiert.

Heinen wies in seinem Grußwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung für die angehenden Lehrkräfte hin und erläuterte zudem die Aktivitäten des Landkreises Vechta in diesem Bereich. In diesem Kontext stellte er die Einrichtung des geplanten Medienkompetenzzentrums an der Justus-von-Liebig-Schule („Learning Lab“) vor.

Des Weiteren nahm Studienseminar-Rektorin Steuer in ihrer Begrüßung Bezug auf das Motto des letzten Abschlussjahrgangs: „Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig“. Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass alle angehenden Lehrkräfte ihre Bereitschaft zum Lernen beibehalten und ihre Kompetenzen weiterentwickeln mögen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Für den Start in die nun beginnende Unterrichtspraxis wünschte sie alles Gute.