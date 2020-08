„summer In The City“: Aufwand für Eventreihe in Vechta zu hoch

Vechta Aus für die geplante Eventreihe „Summer in the City“: Die Veranstaltung mit Buddy & Soul am 7. August bleibt die einzige Veranstaltung in diesem Jahr, teilt der Stadtmarketing-Verein Moin Vechta mit. Zu diesem Entschluss kamen die Verantwortlichen von Moin Vechta in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Wirt Matthias Kröger.

Tobias Weiss, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, begründet dies folgendermaßen: „Unsere ,Summer in the City’-Veranstaltung war ein gutes, positives Zeichen und hat vielen Bürgern Freude bereitet. Nach einem Resümee dieser Veranstaltung müssen wir jedoch feststellen, dass sowohl der Aufwand immens war, als auch die verbleibenden Kosten zu hoch sind.“ Der Eintrittspreis habe die Kosten lediglich reduziert, aber nicht aufgefangen, ergänzt Birgit Beuse, Geschäftsführerin von Moin Vechta.

Rückblickend auf das Event mit Buddy & Soul wurde vor allem der verantwortungsvolle Umgang aller Gäste mit den vorgeschriebenen Hygieneregeln herausgestellt. „Jeder Besucher hat sich an die Regeln gehalten. Trotz der Einschränkungen war die Stimmung super, und man konnte sehen, dass alle Anwesenden den Abend genossen haben“, erläutert Matthias Kröger.

Die Auflagen an die Veranstaltung waren sehr hoch. Ein erstelltes Hygienekonzept wurde im Vorfeld mit den genehmigenden Behörden abgestimmt. Die gesamte Veranstaltungsfläche musste eingezäunt werden, um die anwesenden Personen gemäß Corona-Verordnung erfassen zu können. Diese mussten sich zudem in Listen eintragen, die auf allen Tischen auslagen, um im Fall der Fälle einen Nachweis zu einer Infektionskette führen zu können.

Aufgrund der Einzäunung musste ein Antrag auf vorübergehende Nutzung von Räumen als Versammlungsstätte gestellt werden. Der Aufbau von Bierzeltgarnituren im Abstand von 1,50 Meter sei ebenfalls eine große personelle und zeitliche Herausforderung gewesen, da die Gäste nur sitzend an der Veranstaltung teilnehmen durften. Der Weg zur Toilette und zu den Getränke- und Essensständen durfte nur mit Maske zurückgelegt werden. Zudem wurde jeder Tisch mit Tischnummern, Hygieneregeln und Hygienespray ausgestattet. Auch an dem Burgerstand von Raphael Bokern und den Theken von Matthias Kröger wurden Abstandsmarkierungen angebracht. Zudem sorgte erstmals Security-Personal für den reibungslosen Einlass und Ablauf. Zusätzlich waren Hygiene-Engel im Veranstaltungsbereich im Einsatz, um die Tische zu reinigen.

Trotz aller Mühen und Kosten sei der Abend ein kulturelles Highlight in diesen schweren Zeiten gewesen, heißt es von Moin Vechta. Das Wetter spielte mit, und daher sei es der zeitliche und personelle Aufwand für diese Veranstaltung absolut wert gewesen, um ein klein wenig Kultur in Vechta anbieten zu können.

„Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr erneut ,Summer in the City’ durchführen können, bestenfalls im bewährten Format“, teilt der Verein abschließend mit.