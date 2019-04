Vechta Das Verhältnis zwischen Christen und Moslems sei in vielen Ländern massiv beschädigt, erklärte jetzt Oberkirchenrätin Sabine Dreßler vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei einer zweitägigen Tagung im St. Antoniushaus. 17 evangelische, katholische und serbisch-orthodoxe Kirchen sind in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen (ACKN). Bei ihrer Tagung, die erstmals in Vechta stattfand, beschäftigten sich die Kirchenvertreter mit der Situation der Religionsfreiheit. Für den Offizialatsbezirk Oldenburg nahm die Ökumenebeauftragte Dr. Gabriele Lachner teil. Dreßler stellte dabei den „Ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit“ der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und EKD vor.

„An der Verwirklichung der Religionsfreiheit ist in aller Regel ablesbar, wie es in einem Land um die Freiheitsrechte insgesamt bestellt ist“, zitierte sie aus dem 2015 und 2017 vorgelegten Papier. In ihm werden viele Bedrohungen, Einschränkungen und Verletzungen von Religionsfreiheit analysiert. In den jüngsten Jahren habe sich die Situation für Christen in vielen Ländern deutlich verschlechtert, erklärte Dreßler. Besonders schlimm sei es im Nahen Osten und in Nordafrika. Terrormilizen wie der Islamische Staat oder Boko Haram „betrachten westliche Bildung als Sünde, das Christentum gehört für sie dazu.“

Die Zusammenarbeit mit Kirchen des Nahen Ostens sei in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt worden. Damit Christen in ihrer Heimat bleiben oder dorthin zurückkehren könnten, brauche es eine christlich-muslime Zusammenarbeit.

Religionsfreiheit bedeute neben dem Recht, einer Religion anzugehören, auch, sie zu wechseln oder kritisieren zu dürfen. Schwierig sei es mit der Religionsfreiheit in Staaten wie Iran, Saudi Arabien, China, Nordkorea, Afghanistan, Sudan, Indien und Indonesien. Das Verhältnis Christentum – Islam sei durch Terrorakte, staatliche Repressalien islamischer Staaten, Vorurteile und das Schüren von Misstrauen beschädigt. Vielfach werden Christen nicht nur verfolgt, weil sie Christen sind, sondern weil sie einer bestimmten Gruppe angehören oder Teil von politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Auseinandersetzungen werden. Wo Christen verfolgt werden, seien in aller Regel auch viele andere betroffen.