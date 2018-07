Vechta Schnitzel produzierende 3D-Drucker und künstliche Intelligenz im Kühlschrank sind nur zwei Entwicklungen, die die Lebensmittelbranche verändern können. Die Digitalisierung wird großen Einfluss darauf haben, wie Lebensmittel zukünftig hergestellt und nachgefragt werden.

Welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, haben Fachleute auf der Konferenz „AgriFood 4.0“ am Montag in Vechta mit 120 Teilnehmenden diskutiert. An der eintägigen Veranstaltung nahm auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast teil.

Herbert Winkel, als Landrat des Kreises Vechta Gastgeber der Tagung, betonte die Bedeutung der Digitalisierung für die Branche. „An der Schwelle zur Landwirtschaft 4.0 ist für unsere Region eines entscheidend: schnelles Internet. Die Digitalisierung unserer Agrar- und Ernährungswirtschaft gelingt nur, wenn Datenübertragungsraten im Gigabitbereich garantiert sind.“ Der Landkreis Vechta stelle 45 Millionen Euro für den Breitbandausbau bereit.

Otte-Kinast sagte: „Die Digitalisierung ermöglicht in vielen Bereichen eine ressourcenschonende, effiziente und effektive Arbeitserledigung. Zu drängenden Fragen in Bezug auf die Zukunft der Landwirtschaft – von Umweltwirkungen über das Tierwohl bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz – können digitale Techniken Lösungsbeiträge liefern.“

An wegweisenden Zukunftstechnologien wird bereits heute gearbeitet. Prof. Arno Ruckelshausen, Hochschule Osnabrück, zeigte, dass digitale Verfahren und Technologien im Ackerbau bereits vielfach verbreitet sind. Die digitale Transformation ziele auf die Verbindung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte und werde daher als fantastisches Hilfsmittel zur Gestaltung nachhaltiger Lösungen gesehen.

Dass die Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihre Ansprüche und ihr Nachfrageverhalten Druck auf die Unternehmen ausüben könnten, die Produktion und den Handel nachhaltiger zu gestalten, wenn sie denn wollten, war Thema von Nick Lin-Hi. Der Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta sagte, dass die Praxis zeige, dass Nachhaltigkeitsaspekte beim Kaufprozess aktuell lediglich eine kleinere Rolle spielen. Der Einsatz von smarten, das heißt datengestützten, Technologien könne dies jedoch ändern.

In der Abschlussrunde warf der Vorsitzende des Oldenburger Agrar- und Ernährungsforums Minister a.D. Uwe Bartels einen Blick in die Zukunft: „Bei der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses werden wir gänzlich neue Geschäftsmodelle für die Wertschöpfungskette Agrar- und Ernährung denken müssen. Die Region Oldenburger Münsterland hat sowohl das Potenzial, diese gewinnbringend mitzugestalten, als auch im hohen Maße negativ betroffen zu sein.“ Bartels rief daher zu einem intelligenten und aktiven Umgang mit dieser großen Herausforderung auf.

„AgriFood 4.0“ ist Teil der Reihe „smart life –smart work“ der Uni Vechta zur Digitalisierung im ländlichen Raum. Die nächste Veranstaltung trägt am 20. und 21. September den Titel „Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Chancen für Arbeits- und Konsumwelten“.