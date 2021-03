Testzentrum: Wartezone vergrößert

Vechta Die Stadtverwaltung, das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst haben den Wartebereich im kommunalen Testzentrum in Vechta vergrößert. Dieser nimmt nun das gesamte Foyer der Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Oberschule ein. Damit sollen die Abläufe noch effektiver werden. Besucherinnen und Besucher, die sich testen lassen wollen, werden nun durch separate Räume geführt, in denen sich die Anmeldung beziehungsweise der Testbereich befinden. Ziel ist eine noch höhere Testfrequenz. Außerdem werden die Öffnungszeiten an Ostern erweitert: Auch am Karfreitag hat das Testzentrum geöffnet, am Karsamstag und Ostersonntag werden die Zeiten um zwei Stunden verlängert (jeweils 8 bis 13 Uhr).

Es wird weiterhin dringend darum gebeten, vorher einen Termin über das Online-Portal des Landkreises Vechta zu buchen (Online-Terminbuchung unter: https://bit.ly/38IkW96). Dadurch wird es leichter, die Abläufe zu steuern. Es ist aber in Vechta auch weiterhin möglich, ohne Termin zu kommen. Dies soll aber insbesondere Menschen ermöglicht werden, die keinen Termin im Internet buchen können. Für sie werden Zeiträume frei gehalten.