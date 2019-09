Vechta Mit zwei Veranstaltungen setzen die Kreisvolkshochschule Vechta und das Bischöflich Münstersche Offizialat die im vergangenen Jahr begonnene interreligiöse Themenreihe „Du bist eingeladen!“ fort. Der erste Abend läuft am Donnerstag, 26. September, von 18 Uhr bis 20.15 Uhr in der Kreisvolkshochschule Vechta.

Er steht unter der Überschrift „Hochzeit“. Vertreter der vier Religionen Christentum, Judentum, Islam und Jesidentum werden an diesem Abend über die Bedeutung der Eheschließung, die religiöse Prägung und die Traditionen rund um das Fest der Hochzeit berichten. Im Vergleich zu früheren Veranstaltungen, bei denen jeweils ein Religionsvertreter ein Fest vorstellte, wird nun an einem Abend religionsübergreifend ein Thema behandelt. „Zu jeder Religion werden Personen zu Wort kommen, die in den Gemeinden vor Ort leben und so authentisch aus dem religiösen Leben in ihrer Gemeinde berichten können“, erklärt Dr. Gabriele Lachner vom Bischöflich Münsterschen Offizialat. Sie selbst wird die christliche Sichtweise auf das Thema „Hochzeit“ vorstellen. Für den Islam konnte Tülay Dogan gewonnen werden. Das Judentum vertritt Gabriela Pollmann, und über Hochzeit im Jesidentum spricht Amira Hasso. Nach den Kurzvorstellungen wird es Zeit für Verständnisfragen und zur Diskussion geben.

„Mit dem neuen Konzept wollen wir alle Religionen miteinander ins Gespräch bringen“, erklärt Gabriela Pollmann von der Kreisvolkshochschule. „Wir haben bei den früheren Veranstaltungen festgestellt, dass Menschen unterschiedlicher Religionen zwar miteinander in einem Ort leben, aber nur wenig voneinander wissen“, ergänzt sie.

Der zweite Abend beginnt am 21. November um 18 Uhr. Dann wird es um die Bedeutung von Ehe und Familie für die Religion gehen.

Die Teilnahme an den beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Die Veranstalter bitten darum, dass sich die Teilnehmer frühzeitig unter Tel. 04441/937780 anmelden. Weitere Informationen sind im Internet zu finden.