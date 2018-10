Vechta Während des Thomasmarkts vom 26. bis 28. Oktober richtet die Stadt Vechta wieder einen Kinderflohmarkt aus, an dem sich immer viele Vechtaer Familien beteiligen. Erstmals können die Hobbyhändler ihren gewünschten Verkaufstisch online auf der Homepage der Stadt Vechta (www.vechta.de) buchen. Die Stadtverwaltung stellt rund 200 Verkaufstische kostenlos bereit. Diese stehen in den Bereichen Alter Markt, Neuer Markt und Große Straße (von der Propstei bis zur Marienstraße).

Der gewünschte Tisch kann heute, Mittwoch, ab 9 Uhr ausgewählt werden, das bereits erprobte Auswahlsystem zur Tischvergabe wird zu diesem Zeitpunkt freigeschaltet. Es ist auf der Startseite www.vechta.de unter „Aktuelle Meldungen“ zu finden. Mit einem Mausklick gelangt man zur Online-Vergabe. Diese funktioniert wie ein übliches Online-Ticketsystem: Die Benutzer öffnen die Seite, wählen den gewünschten Tag aus und gelangen zu den Tischplänen. Wie beim Ticket-Kauf wird die entsprechende Voransicht vergrößert und zeigt auf einen Blick alle verfügbaren Tische. Ist der favorisierte Tisch noch frei, wird dies in Grün angezeigt. Per Mausklick kann der Tisch markiert werden, es müssen dann nur noch die persönlichen Daten eingeben und bestätigt werden. Kurz darauf erhält man eine E-Mail mit einem Ticket, das lediglich ausgedruckt und am Verkaufstag mitgebracht werden muss. Jeder Tisch kann nur einmal gebucht werden. Nur Benutzerinnen und Benutzer mit Vechtaer Postleitzahl können einen Tisch buchen.

Sperrungen und Parkverbote Während des Thomasmarkts wird die Große Straße in eine Fußgängerzone umgewandelt und wegen der Aufbauarbeiten schon ab Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, bis einschließlich Sonntagabend voll gesperrt. Ab Donnerstagabend gilt in diesem Bereich ein Park- und Halteverbot. Fahrzeuge, die den Aufbau am Donnerstag ab 20 Uhr behindern, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Am Freitag, 26. Oktober, steht der Parkplatz Neuer Markt ab mittags wegen der Aufbauarbeiten anlässlich des Feuerwerks nicht zur Verfügung.

Es kann wie in üblichen Ticketsystemen vorkommen, dass zwei oder mehrere Benutzer gleichzeitig am selben Tisch interessiert sind und dieser plötzlich vergeben ist, wenn man auf „bestätigen“ klickt. In diesem Fall war jemand anderer etwas schneller, und man versucht beim nächsten freien Tisch sein Glück. Beim Gulfhaus (Haus der Jugend) werden ab sofort keine Tischkarten mehr ausgegeben.

Zum Thomasmarkt kommen jährlich viele Tausend Menschen. Die Innenstadt wird zur Kirmesmeile mit Kinderkarussells und vielen Buden mit duftenden Leckereien. Ein großer Flohmarkt lädt zum Stöbern und Entdecken ein, die Geschäfte in der Innenstadt öffnen am verkaufsoffenen Sonntag. Seinen Charme, seinen Charakter und das Ausmaß erhält der Thomasmarkt auch durch die Beteiligung vieler Vechtaer Vereine, die für überwiegend gemeinnützige Zwecke beispielsweise Kaffee und Kuchen, Waffeln oder Reibekuchen verkaufen.

Das Marktgeschehen beginnt am Freitagnachmittag. Um 18.30 Uhr verwandelt der Laternenumzug die Innenstadt in ein buntes Lichtermeer. Für die Musik sorgt das Kolpingorchester. Treffen ist am Rathaus. Im Anschluss wird gegen 19 Uhr ein farbenfrohes Musikfeuerwerk im Bereich des Neuen Markts abgebrannt.