Toilette für alle an der Uni Vechta

Vechta Keine Figur mit Rock mehr, kein Mann als Symbol für das Herren-Klo. Die Universität Vechta öffnet am Welttoilettentag, dem 19. November, die Toilette für alle. Denn es gibt Menschen, die sich nicht mit der Kategorie männlich oder weiblich identifizieren – und die fühlen sich aufgrund der Toiletten-Kategorien häufig mit Unsicherheiten konfrontiert, heißt es von der Uni. Es könne vorkommen, dass Personen, die einer binären Geschlechtervorstellung nicht entsprächen, von weiteren Nutzern und Nutzerinnen auf die andere Toilette geschickt, verbal attackiert oder sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt werden.

„Ich bin mir sicher, dass es das Projekt sein wird, das auch in der Öffentlichkeit für Kontroversen sorgen wird“, sagt Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla-Dimitrov. Mit der Eröffnung der „Toilette für alle*“ verabschiedet sich die Hochschule von den bekannten Piktogrammen auf den Türen der Örtlichkeiten. Die Beschilderung der Toilettenanlage gibt ab sofort Auskunft darüber, welche Ausstattung sich hinter der Tür befindet. Das Schild benennt ganz einfach, ob in dem Raum Urinale und Sitztoiletten oder nur Sitztoiletten vorhanden sind. Zusätzlich dazu wurde die Ausstattung angepasst – Hygienebehälter befinden sich in allen Kabinen. Unabhängig vom Geschlecht kann jede und jeder die Toiletten nutzen.