Tourist-Info: Touren durchs Oldenburger Münsterland

Vechta Gästeführerin Katrin Arck-Menke erwartet Interessierte wieder zu ihrer sportlich-fröhlichen Tages-Radtour durch die Landschaft des Oldenburger Münsterlandes. Los geht es am Samstag, 25. Juli, und am Samstag, 1. August, jeweils um 10.30 Uhr – wegen der Corona-Pandemie mit begrenzter Teilnehmerzahl und nur auf Voranmeldung. Treffpunkt ist wegen der Abstandsregeln auf dem Zitadellenplatz vor dem Museum im Zeughaus in Vechta. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Unterwegs gibt es eine Picknickpause, dafür sollte Proviant eingepackt werden. Nachmittags wird zur Kaffeepause in einem gemütlichen Café eingekehrt – die Kosten übernimmt jeder Teilnehmer selbst.

Der Kostenbeitrag für die geführte Tour beträgt 5 Euro pro Person. Wegen der coronabedingten Auflagen ist eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Info Nordkreis Vechta unter Telefon 04441/858612 unbedingt erforderlich.

Die Teilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie Desinfektionsmittel mitzuführen.