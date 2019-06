Vechta Nachdem am Samstag mit Ulrich Anten der Kaiser ermittelt worden und Roman Büssing von der Kompanie Klapphaken Schützenkönig geworden war, zog am Sonntagnachmittag der große Schützenumzug durch die Stadt. Dabei waren auch die auswärtigen Schützenvereine und einige Musikappellen. Angeführt wurde der Umzug von den Kutschen mit dem Königs- und dem Kaiserpaar. Am Abend wurde dann noch der Stadtkönig unter den vier Königen der Schützenvereine aus Vechta und Langförden ermittelt.