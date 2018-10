Vechta /Tübingen Es sind vor allem die Schüler, die ihn in seiner Arbeit antreiben. „Ich bin Lehrer geworden, weil ich einfach wahnsinnig gerne mit jungen Menschen arbeite – ich möchte die Bildung dieser Menschen voranbringen.“ Florian Nuxoll hat 14 Monate an dem neuen Buch zum Thema Medienbildung gearbeitet. Zuhause, in Tübingen. Dort arbeitet er als Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Er unterrichtet Englisch und Gemeinschaftskunde. Doch die 14 Monate Arbeit kommen dieses Mal den jüngeren Schülern zu, den Dritt- und Viertklässlern. Sie möchte Florian Nuxoll über die Welt der Medien aufklären. Über die Gefahren, die dort lauern, aber auch über die Chancen, die Smartphone, Internet, Whats App und Snapchat mit sich bringen.

Aufgewachsen ist er in Vechta. Abitur am Gymnasium Antonianum. Hier lernt er auch Helen Gruber kennen, die er Jahre später als Illustratorin und Infografikerin für die Arbeit an seinem ersten Buch zur Medienbildung an Bord holt. Zwei weitere Bücher folgen. Und auch das nun vierte Heft ist wieder ein Vechtaer Gemeinschaftsprojekt. Unterstützung holt sich Nuxoll außerdem von den beiden Grundschullehrerinnen Vera Krakowski von Keler und Eva Nagel.

Helen Gruber zieht es nach ihrem Design-Studium in Hamburg immer wieder in die Ferne, nach Lissabon. Sie pendelt zwischen Portugal und Vechta, illustriert unter anderem erfolgreich für den Stern oder die Zeit. Oder für ihren alten Klassenkameraden. Florian Nuxoll macht seinen Zivildienst, studiert in Tübingen Englisch und Politik. Für das Referendariat geht es nach Nordrhein-Westfalen, der Liebe wegen zurück nach Tübingen. Florian Nuxoll bleibt. Jedoch, so ganz ohne Vechta geht es nicht. Jetzt sind Herbstferien in Baden-Württemberg. Der 39-Jährige ist auf Stippvisite in seiner Heimatstadt, besucht Familie und Freunde. Gestern ging es nach Hannover, heute, Dienstag, nach Oldenburg. Dort stellt Florian Nuxoll im Best Western Hotel Heide ab 15.15 Uhr Eltern und Lehrern sein neues Arbeitsheft vor.

„Lehrerkollegen sind es auch gewesen, die angeregt haben, ein weiteres Arbeitsheft zur Medienbildung für die Grundschule zu erstellen“, erzählt er. Zuvor sind bereits zwei Arbeitshefte für die Schule und ein Handbuch für Lehrende und Eltern erschienen. Schüler zu digitalen, mündigen Nutzern zu machen, dieses Ziel haben alle Erscheinungen. Dabei ist es ein Spagat, und viel Fingerspitzengefühl ist nötig, um zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Medien aktiv im Unterricht zu thematisieren. „Es gibt viele Viertklässler, die ein Smartphone haben, vielfach aus dem Sicherheitsbedürfnis ihrer Eltern heraus“, weiß der Lehrer. Es gebe aber auch Kinder, die in diesem Alter nicht oder nur ganz selten mit Medien in Berührung gekommen sind. „Unsere Gesellschaft wird einfach digitaler. Wir müssen aufpassen, dass wir uns keine digitalen Analphabeten heranziehen“, warnt er.

„Mit einem Smartphone ist es wie mit einem Hammer – du kannst ein Haus damit bauen oder du kannst deinen Nachbarn erschlagen“, so Nuxoll. Kinder müssten deshalb dafür sensibilisiert werden, was beispielsweise mit dem Smartphone möglich sei und was nicht. Denn auch der Wunsch nach Anerkennung werde immer größer, Influencer würden den Schülern vorleben, dass es ganz einfach sei, mit dem Smartphone berühmt zu werden. „Das damit auch der Weg beispielsweise zu Cybermobbing geebnet wird, überblicken dabei viele einfach noch nicht.“ Ein Überblick, vom analogen zum digitalen, von der Körpersprache zum Emoji, den gebe das Heft. Kindgerecht verpackt in kurze Geschichten und integriert in eine „Storyline“. Alles hat also einen roten Faden.

Das Arbeitsheft „Medienwelten Grundschule 3 + 4“ (ISBN 978-3-14-129850-5) ist bei Westermann erschienen und ab sofort im Handel erhältlich.