Vechta Rund 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Vechta waren am Dienstagabend an einer Übung am Falkenweg beteiligt. Neun Fahrzeuge kamen zum Einsatz.

Das Führungspersonal, das zuerst am Einsatzort eintraf, stellte nach der Lageerkundung einen ausgedehnten Brand in einem Wohnhaus fest. Darin galten drei Personen als vermisst.

Ein so genannter Angriffstrupp öffnete die Tür und betrat unter schwerem Atemschutz das Wohnhaus, um die Menschen zu finden und zu retten. Drei weitere Trupps, ebenfalls unter schwerem Atemschutz, unterstützten sie bei der Menschenrettung und bei der Brandbekämpfung. Die starke Rauchentwicklung im Inneren des Wohnhauses, die mittels einer Nebelmaschine sehr gut dargestellt werden konnte, war dabei eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte. Die vermissten Personen wurden nach kurzer Zeit gefunden. Eine musste mittels Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden.

Geprobt wurde außerdem ein Atemschutznotfall. Dabei musste ein Feuerwehrmitglied mit seiner etwa 25 Kilogramm schweren Ausrüstung schnellstmöglich nach draußen getragen werden.

Der Falkenweg war während der Übung für etwa eine Stunde gesperrt. Im Anschluss gab es eine umfangreiche Nachbesprechung.

Die Freiwillige Feuerwehr Vechta bedankt sich bei den Organisatoren für die Planung und bei den Wohnhauseigentümern für die Bereitstellung des Wohnhauses.