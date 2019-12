Vechta Die Deutsche Bahn (DB) und die Stadt Vechta wollen die bisher unbeschrankten Bahnübergänge am „Kötterweg“ und an der „Hagen-Ringstraße“ technisch sichern und mit Schranken versehen. Das ist das Ergebnis eines Gespräches in Hannover. Der Bahnübergang Hagen-Ringstraße/Viehdrift (in Höhe des Baugebiets Hagen) ist seitens der Deutschen Bahn bereits in den Planungen vorgesehen. Die Umsetzung wird aller Voraussicht nach 2024 erfolgen.

Auch der Bahnübergang „Kötterweg“ wird nun auf Antrag der Stadt Vechta in entsprechende Planungen der Bahn aufgenommen. Projektträger ist die Deutsche Bahn, die zugesagt hat, alle für eine Umsetzung notwendigen Schritte einzuleiten. Der Planungszeitraum wird vier bis fünf Jahre umfassen.

Im September diesen Jahres war zuletzt ein Familienvater am ungesicherten Bahnübergang in der Hagen-Ringstraße gestorben, weil sein Auto vom Zug erfasst wurde und ausbrannte. Auch im April 2015 starb hier eine Frau.

Die Kosten von circa 750 000 Euro werden zu je einem Drittel zwischen der Bahn, dem Bund und der Stadt Vechta aufgeteilt. Hinzu kommen notwendige Straßenbaukosten. Schon jetzt hat die Stadt in Absprache mit der Bahn an den Straßenzügen zum Bahnübergang sogenannte Rüttelmarkierungen aufgebracht. Weiter wird aktuell geprüft, ob dort eine zusätzliche Beschilderung oder Hinweistafeln aufgestellt werden können. Die Stadt Vechta hat gegenüber der Deutschen Bahn angeregt, beide Bahnübergänge zeitgleich auszubauen.

„Das Gesamtergebnis unserer Beratungen ist sehr erfreulich“, so Vechtas Bürgermeister Kristian Kater. „Gemeinsam mit der Bahn sorgen wir jetzt für noch mehr Sicherheit an den betroffenen Bahnübergängen. Dass wir dies nicht zum Nulltarif bekommen, war uns stets klar. Wir haben aber immer auch zugesagt, dass sich die Stadt Vechta bei einer entsprechenden Initiative der Bahn an den Kosten beteiligen wird.“

Die Bahn hat zudem mitgeteilt, dass die Erneuerung der Sicherungsanlagen an den Bahnübergängen „Oldenburger Straße“ (komplett, einschließlich Radwegesicherung), „Visbeker Damm“ und „Holzhausen/Grambergweg“ bereits für das Jahr 2022 vorgesehen sind.