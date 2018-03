Vechta Fünf unbekannte männliche Täter sind am Sonntag gegen 4.25 Uhr in eine Wohnung an der Straße Klingenhagen in Vechta eingebrochen und schlugen auf einen 55-jährigen und einen 47-jährigen Letten ein, die dort zu diesem Zeitpunkt schliefen. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt. Die Täter sollen mit einem roten VW-Transporter mit ausländischem Kennzeichen geflüchtet sein. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04441/9430.

