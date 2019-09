Unbekannter steckt Pkw in Brand

Vechta Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Vechta in der Franz-Vorwerk-Straße gegen 5.20 Uhr einen blauen Fiat Panda in Brand gesetzt. Zuvor hatte er das Dach und eine hintere Seitenscheibe beschädigt. Die Beifahrerscheibe schlug er vollständig ein. Ein Straßenkehrer konnte das Feuer löschen, die Feuerwehr Vechta erledigte die Nachlöscharbeiten. Hinweise an die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430).