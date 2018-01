Vechta Eine 54-jährige Holdorferin hat am Mittwoch kurz nach 14 Uhr mit ihrem Pkw des Typs VW Golf Plus in Vechta einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie befuhr die Falkenrotter Straße in Richtung Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße/Petersburger Straße. Kurz vor dem Kreisel missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 53-jährigen Fahrradfahrers.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 53-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.