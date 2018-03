Unfall mit 2,71 Promille

Vechta Mit 2,71 Promille Alkohol im Blut ist am Sonntag gegen 22.40 Uhr ein 28-jähriger Lohner von der Polizei erwischt worden. Der Mann befuhr mit seinem Pkw des Typs Audi A4 in Vechta die Diepholzer Straße in Richtung Bundesstraße 69. Kurz vor der Einmündung zur B 69 kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf durchfuhr er die Berme und prallte gegen den Anhänger eines von links kommenden 51-Jährigen aus Westoverledingen. Der 51-Jährige war auf der B 69 in Richtung Vechta unterwegs.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte eine Blutprobe, und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.