Vechta Noch bis 14.30 Uhr am Mittwoch, 17. Januar, können Studierende in den verschiedenen Wahllokalen an der Universität Vechta ihre Stimme abgeben: Gewählt wird die studentische Interessensvertretung, beispielsweise im Senat der Universität. Zudem werden die Sitze im Studentenparlament (StuPa) neu verteilt.

„Unser Ziel“, so Phillip Wauter, Pressesprecher des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), „ist eine Steigerung der Wahlbeteiligung von mindestens 25 Prozent“. Die Hochschulpolitik habe seit jeher mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung zu kämpfen. „Im Wahljahr 2017 erreichten wir in Vechta eine Wahlbeteiligung von lediglich sechzehn Prozent – ein Tiefpunkt der Wahlbeteiligung in den letzten vier Jahren“, so Wauter. Ein gesteigertes Budget für Wahlwerbung sowie eine Verlagerung der Aufgaben soll Abhilfe schaffen. „Zudem dürfte die Abstimmung über das landesweite Semesterticket viele Studis an die Urne ziehen“, vermutet der AStA-Sprecher.

Denn neben der politischen Wahl selbst läuft gleichzeitig die erstmalige Urabstimmung über das Semesterticket. Das landesweite Semesterticket wurde in den vergangenen drei Jahren von den Interessensvertretungen der niedersächsischen Studierendenschaften zusammen mit den Bahnunternehmen erarbeitet.