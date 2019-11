Vechta Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) unterstützt auch in diesem Jahr erneut die Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen Werks in Vechta mit einem Beitrag von 8500 Euro. Regionaldirektor Alfred Müller und Filialdirektorin Annette Vetter überreichten den Scheck in der Geschäftsstelle der Diakonie. Deren Geschäftsführerin Margret Reiners-Homann zeigte sich erfreut über die Hilfe und sprach den Sparkassenvertretern den Dank der Beratungsstelle aus.

„Es bedeutet uns viel, soziale Einrichtungen und Vereine in unserer Region zu unterstützen“, so Annette Vetter, Leiterin Privatkunden der LzO Regionaldirektion Vechta. Neben den Gewinnen, die jeden Monat unter den teilnehmenden Kunden der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ ausgelost werden, könne durch den Kauf der Lose gleichzeitig auch noch etwas wirklich Gutes bewirkt werden.

Die Zahl der Schuldner, die die Beratung der Diakonie in Anspruch genommen haben, sei im vergangenen Jahr erneut gestiegen, berichtete Reiners-Homann. Die Schuldnerberatung sei ein wesentlicher Teil der diakonischen Arbeit in Vechta. Die Schuldnerberatung achte besonders darauf, dass Leistungen wie Miete, Strom und Heizung vor allen anderen Zahlungen geleistet werden, so Bernd Hake von der Schuldnerberatung.

Um Schwierigkeiten mit der Wohnung zu vermeiden, fordern die Schuldnerberater mehr Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen. Wohngeld müsse unbürokratischer zu beantragen sein und schneller ausgezahlt werden. Das Gesetz sehe vor, das Sozialbehörden Miete und Heizkosten auch direkt an den Empfänger zahlen könnten. Diese Möglichkeit müsse mehr genutzt werden.