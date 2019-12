Vechta Der Kreistag des Kreises Vechta hat bei seiner Jahresabschlusssitzung den neuen Vier-Jahres-Vertrag zwischen dem Kreis und dem SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste Vechta gebilligt. In der Geschäftsstelle des SKM wurde er jetzt vom Ersten Kreisrat Hartmut Heinen und der Vereinsvorsitzenden Eva-Maria Kors unterzeichnet. Mit der Vertragsunterzeichnung verbunden war die Verabschiedung der Vorsitzenden Kors, die nicht wieder für das Amt kandidierte.

Clemens Rottinghaus, neugewählter Vorsitzender des SKM, konnte zu dem Anlass auch die Mitarbeiter der Suchtberatung, des Betreuungsvereins und der ambulanten Wohnungslosenhilfe, die in den Fachbereichen tätig sind, begrüßen. Der Inhalt des auf vier Jahre festgelegten Vertrages sei kein Selbstzweck, er diene der Hilfe für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stünden, so Heinen. Er sei die Basis für die Zukunft der Menschen, die Hilfe benötigten. Im Vergleich zum vorherigen Vertrag gebe es wesentliche finanzielle Änderungen, da der Verein sich verstärkt der Prävention widme. Und auch der heute wichtige Onlinezugang sei berücksichtigt.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, so die Ex-Bundestagsabgeordnete Eva Maria Kors, die zusammen mit der Fachberaterin Ingrid Arenz-Greiving für den Verein die Verhandlungen führte. Es sei ein in die Zukunft weisender Vertrag, der auf Vertrauen zwischen der kommunalen Verwaltung und dem Freien Träger beruhe. „Vertrauen muss wachsen, das wird durch den Vertrag garantiert“, so die scheidende Vorsitzende.