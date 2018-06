Vechta Im Bereich des Vechtaer Nordkreises ist es am Freitag zu einem schweren Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm gekommen. In Langförden brach gegen 14.10 Uhr ein Baumstamm ab und fiel auf einen vorbeifahrenden, mit sechs Personen, davon drei Kinder, besetzten Pkw. Die Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Des Weiteren wurden mehrere Bäume umgeknickt, die die freiwilligen Feuerwehren des Nordkreises sowie Vechtas entfernten.

In den Gemeinden Bakum, Langförden, Visbek und auch in Emstek liefen Keller voll. Das Hallenbad Bakum verzeichnete ebenfalls einen Wassereintritt. Es wurden einige Straßen komplett überflutet, so dass ein Durchkommen nicht möglich war.

In Visbek kam es an der Rechterfelder Straße nach einem Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Visbek gelöscht. Nach derzeitigem Stand wurden durch das Gewitter keine Personen verletzt, so die Polizei.