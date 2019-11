Vechta am Sonntag an die Urnen

Vechta Vechtas Bürger entscheiden am Sonntag, 3. November, über den Nachfolger von Helmut Gels als Bürgermeister und Rathauschef. In einer Stichwahl treten Kristian Kater (Bürgerbündnis Vechta) und Heribert Mählmann (CDU) gegeneinander an. Eine Stichwahl war nötig geworden, weil in der ersten Wahl am 20. Oktober keiner der beiden Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht hatte. Claus Dalinghaus, damals noch als dritter Bewerber im Rennen, war ausgeschieden, weil er die wenigsten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Kater war auf 45,35 Prozent, Mählmann auf 29,56 Prozent und Dalinghaus auf 25,09 Prozent gekommen.

Für die Stichwahl gibt es keine gesonderte Benachrichtigung. Es kann mit den – bereits für die Bürgermeisterwahl übersandten – Wahlbenachrichtigungskarten gewählt werden. Sollte die Karte nicht mehr vorhanden sein, kann auch gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses im Wahllokal gewählt werden. Am Wahltag selbst kann in den Wahllokalen wie üblich von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Die Ergebnisse werden schließlich ab 18 Uhr im Rathaus präsentiert.