Vechtas Landrat Sauer: Nur 1000 Impfdosen für nächsten drei Wochen

Vechta Im Zusammenhang mit Lockerungen für Genesene weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass alle Personen, die ab dem 1. Dezember 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden und genesen sind, in den kommenden Tagen automatisch einen Nachweis über ihre Erkrankung erhalten. Dieser Nachweis kann unter anderem als Ersatz für ein negatives Testergebnis vorgezeigt werden.

In den nächsten drei Wochen hat das Land lediglich 1000 Impfdosen für Erstimpfungen angekündigt – eine Größenordnung, die laut Landrat Herbert Winkel im Impfzentrum sonst an einem Tag verimpft würde. „Erst in dieser Woche wurde die Prio 3 für weitere Personengruppen geöffnet. Auch in der kommenden Woche sind weitere Öffnungen dieser Priorität geplant. Es können sich also immer mehr Personen auf die Warteliste setzen lassen, ohne dass diese abgebaut werden kann. Derzeit stehen noch rund 8500 Personen auf der Warteliste. Bei einem Lieferstopp und einer gleichzeitigen Öffnung der Priorität wird diese Liste regelrecht explodieren“, reagiert Winkel sauer und fordert eine zusätzliche beziehungsweise verlässliche Versorgung der kommunalen Impfzentren mit Impfstoff. Das Land Niedersachsen müsse hier auf den Bund einwirken und die ausreichende Versorgung der Zentren einfordern. Nur so könne die Geschwindigkeit der Impfkampagne gehalten und Personen der Prio-Gruppe 3 ein zeitnahes Impfangebot unterbreitet werden.

Am Dienstag wurden im Impfzentrum des Landkreises Vechta 492 Impfungen durchgeführt. Seit Beginn der Impfungen ist dort ein Vakzin insgesamt 53 770 Mal verabreicht worden.