Vechta Vom 16. bis 18.April 2021 findet auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta zum dritten Mal die Gewerbe-und Industrieschau Nordwest (GewInN) statt. Organisatoren sind die Firma Otto Kühling in Zusammenarbeit mit der Stadt Vechta und dem Stadtmarketing Verein „Moin Vechta“. Das teilten Kühling Geschäftsführer Ludger Emken und Bürgermeister Kristian Kater mit. Mehr als 150 Unternehmen werden auf einer Fläche von 10 000 Quadratmetern in Zelten und auf 60 000 Quadratmetern Freifläche den Besuchern ihre Leistungskraft präsentieren. Die Veranstalter rechnen mit 15 000 Besuchern.

Das Messewochenende beginnt am Freitag, 16. April 2021, mit einem Ausstellerabend, inklusive Musik und einem Bühnenprogramm mit einer Modenschau und anderen Darbietungen. An dem darauffolgenden Samstag und Sonntag wird die Schau von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt zur Messe. Zu den familienfreundlichen Preisen wird ein weitreichendes Rahmenprogramm, das auch eine Kinderbetreuung und Helikopterflüge vorsieht, geboten.

Die Veranstalter gehen davon aus, dass die große Gewerbe- und Industrieschau im April 2021 die einzige in dem Kalenderjahr für den Landkreis Vechta sein wird. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. In Kürze wird es für Interessenten und Aussteller die Möglichkeit der Information und der Anmeldung online geben.

Bürgermeister Kristian Kater und Veranstalter Ludger Emken wiesen bei der Ankündigung der Schau darauf hin, dass das Stoppelmarktgelände in Vechta aufgrund der Infrastruktur bestens für die Veranstaltung geeignet sei. „Die Schau wird überregional wahrgenommen werden“, waren sich Kater und Emken einig.

Mehr Infos: https://www.gewinn-vechta.de/aussteller/anmeldung