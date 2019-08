Vechta Im Zeichen der Mobilität steht der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Vechta am 1. September. Dazu öffnen die Geschäfte im Stadtgebiet von 13 bis 18 Uhr. „Moin Vechta“ organisiert drumherum ein Kulturprogramm für die ganze Familie.

Mobil zu sein ist für viele Menschen von großer Bedeutung, heißt es in der Ankündigung. Ältere Menschen wiederum, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, stoßen immer öfter an ihre Grenzen. „Moin Vechta“ möchte an diesem Tag zeigen, wie individuell altersgerechte Mobilität aussehen kann.

Der Malteser Hilfsdienst erläutert beispielsweise seinen Einkaufsservice für ältere Menschen, außerdem können Besucher einen Rettungswagen besichtigen.

„Bleiben Sie hörfit – für mehr geistige Mobilität im Alter“ lautet das Motto des Hörmobils von Riedel Hören vor dem Geschäft am Bremer Tor. Der Akustiker bietet kostenlose Hörtests sowie eine Höranalyse mit Besprechung der Testergebnisse an.

Der Scooter-Experte Andreas Geerken zeigt an seinem Stand Elektro-Scooter, die für Mobilität und Lebensqualität im Alter sorgen. Die Scooter können an diesem Tag im Bereich der Straße „Neuer Markt“ getestet werden. Ebenfalls zu Testzwecken hat Andreas Geerken E-Roller im Repertoire.

Der Landkreis Vechta stellt das Projekt Moobil+ vor, zeigt einen Bus aus der Flotte und berät zu Tickets, Tarifen, dem Fahrplan und dem Netz des Mobilitätssystems. Ums Fahren – allerdings mit dem Pedelec – geht es auch bei der Verkehrswacht Vechta. Sie informiert über die Sicherheitsmaßnahmen zum Pedelec und bietet Sicherheitstrainings an. Darüber hinaus hat die Verkehrswacht den Überschlagsimulator mitgebracht.

Ebenfalls mit von der Partie: Der Automobilclub des Kreis Vechta, das Reisebüro Höffmann, das BMW Autohaus Walkenhorst, Elwateg, Autohaus Anders und das Zweiradcenter Pott.

Das sich das Thema Mobilität auch im Bereich Fitness und Gesundheit widerspiegelt liegt nahe, denn die eigene Leistungsbereitschaft aktiv zu sein, trägt zur Gesundheit bei, heißt es in der Ankündigung. Das Injoy Fitnessstudio Vechta gibt auf dem Europaplatz beim Pferd umfassende Einblicke in verschiedene Leistungsbereiche. So darf man sich zwei Hot-Iron-Kurse (Langhantel + Steps) anschauen und auch gerne selbst an einer Planck-Challenge (mit Platzierungen und Preisen) teilnehmen.

Für ein umfassendes Kinderprogramm sorgt Ralf Unland. Zudem wird am Bremer Tor das Kinderkarussell von Peter Meyer und das umherziehende Straßentheater Pikante für großen Spaß sorgen. Fürs entspannte Ankommen sind drei Park-and-Ride-Linien eingerichtet: Zwischen Nemann und der Post, Parkplatz Pferdezentrum und Post, sowie zwischen dem Rewe Oyther Straße und dem Rewe Falkenweg, Oldenburger Str. / Jade Garden. Besucher können sich auch in einer Kutsche durch die Vechtaer Innenstadt chauffieren lassen.