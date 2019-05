Vechta Insgesamt 18 neue Park-Automaten vom Typ „Strada“ hat jetzt die Stadt Vechta angeschafft. Diese werden nun nach und nach aufgestellt und ersetzen zukünftig die Vorgängermodelle vom Typ „D4“.

Der Austausch war notwendig, weil die jetzigen Automaten nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und Ersatzteile zunehmend schwieriger zu bekommen sind. Die neuen Automaten sind modern, robust und versorgen sich dank Solarbetrieb autonom mit Strom. Die Batterien sind leistungsstark und können auch sonnenärmere Zeiten überbrücken.

Die Preise haben sich durch den Austausch nicht geändert: In der Innenstadt ist die erste halbe Stunde Parken weiterhin kostenfrei. Zwar müssen Verkehrsteilnehmer auch innerhalb der ersten 30 Minuten ein Ticket in ihr Fahrzeug legen, aber sie erhalten dies an den neuen Automaten, ohne dafür bezahlen zu müssen („Brötchentaste“). Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne muss bezahlt werden.

Alternativ ist es seit Ende des vergangenen Jahres auch möglich, Parkgebühren per App mit dem Mobiltelefon zu bezahlen. Dafür kooperiert die Stadt Vechta mit „smartparking“, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Den Nutzern stehen dazu unterschiedliche „Handyparken“-Anbieter zur Verfügung, aus denen sie frei wählen können: EasyPark, ParkNow, Park&Joy, moBiLET und Yellowbrick.

Den Parkvorgang starten Autofahrer je nach Anbieter per App, Anruf oder auch per SMS. Die Parkzeit kann bei Bedarf gestoppt oder verlängern werden, ohne dafür zum Auto zurückkehren zu müssen. So wird verhindert, dass Autofahrer zu viel zahlen.

Außerdem entfallen Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets, sofern man die Parkzeit rechtzeitig am Mobiltelefon verlängert. An der bereits geltenden Höchstparkdauer von zwei Stunden ändert sich nichts.

Für den Komfort des „Handyparkens“ addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr. Hierzu bietet es sich an, sich über die unterschiedlichen Gebührenstrukturen zu informieren. Je nach Anbieter werden Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift oder Mobilfunkrechnung angeboten. Informationen zu den neuen Dienstleistern und die Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken sind auch an den neuen Automaten zu finden.