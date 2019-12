Vechta Fahrradfahrer in Vechta aufgepasst: Am Dienstag, 17. Dezember, lässt die Stadt erneut widerrechtlich geparkte Fahrräder von der Halteinsel am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) entfernen.

Dieser Schritt sei notwendig, weil es sich beim ZOB um einen barrierefreien Halteplatz handele. Dieser diene nur dem öffentlichen Nahverkehr zur Personenbeförderung und müsse für diesen Zweck geschützt werden. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Deshalb gelte auf der Halteinsel und auf dem nahegelegenen Park&Ride-Parkplatz ein generelles Abstellverbot für Fahrräder.

Neuen Mobilitätsstation

Darauf würden vor Ort nicht nur entsprechende Schilder hinweisen, sondern immer wieder auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung persönlich. Außerdem würden regelmäßig Informationszettel bezüglich dieser Regelung verteilt. Dort abgestellte Fahrräder erschwerten mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern, älteren Menschen und Sehbehinderten das sichere Ein- und Aussteigen. Radler sollten ihre Gefährte deshalb am besten in der neuen Mobilitätsstation abstellen, so die Stadt.

Außerdem will die Stadt die Fahrräder entfernen, die auf den Stellflächen nördlich des Park&Ride-Parkplatzes stehen. Diese Fläche sei nur ein Provisorium für die Zeit des Abrisses und des Neubaus der Mobilitätsstation gewesen. Die Fläche soll künftig als Parkplatz für Autos genutzt werden, um dem Bedarf nach Parkraum für Pendler entgegenzukommen, heißt es aus dem Rathaus.

Abholen beim Bauhof

Dort abgestellte Fahrräder müssen bis zum 15. Dezember abgeholt werden. Sonst müssen die Drahtesel beim Bauhof gegen Zahlung einer Gebühr ausgelöst werden.