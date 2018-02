Vechta Wie der Bauhof der Stadt Vechta mitteilt, kommt es momentan im gesamten Stadtgebiet und in den Außenbereichen zu aufgeweichten Seitenstreifen an den Straßen. Durch die aktuell immer wiederkehrenden Regenfälle haben unbefestigte Seitenränder ihre Festigkeit verloren. Es könne deshalb zu tiefen Schlaglöchern von zehn bis 15 Zentimetern Tiefe kommen.

Betroffen sind unter anderem die Straßen Mühlendamm, Zur Wallachei und Grünenmoor. Aber auch an anderen Stellen können Schlaglöcher auftreten, so die Stadt Vechta in einer Mitteilung.

Die Stadt Vechta bittet die Verkehrsteilnehmer daher um größte Vorsicht. Aufgrund der Wetterlage sei es zurzeit nicht möglich, die nötigen Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Sobald sich das Wetter bessere und die Straßen länger trocken blieben, würden die Schäden behoben, verspricht die Stadtverwaltung den Verkehrsteilnehmern.