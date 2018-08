Vechta Bei einem Verkehrsunfall in Vechta ist ein Schaden in Höhe von 28 000 Euro entstanden. Ein 18-Jähriger Visbeker befuhr am Mittwoch um 7.43 Uhr laut Polizeiangaben den Visbeker Damm und übersah vor einem Kreisverkehr einen haltenden Skoda. Durch den Zusammenstoß geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit weiteren Fahrzeugen zusammen. Der 18-Jährige und zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.