Vechta Pünktlich zum Frühlingsstart wird hervorragender Pferdesport in Vechta geboten. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. April, erwarten die Gäste im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta an der Grafenhorster Straße spannende Veranstaltungstage. Gäste aus aller Welt sowie zahlreiche Pferdefreunde aus der Region kommen nach Vechta, um spannende Bieterduelle zu erleben.

Am Samstag, 6. April, begeistern Nachwuchspferde ab 15 Uhr bei der 90. Oldenburger Frühjahrs-Elite-Auktion in Vechta. Unter den Hammer kommen rund 40 Oldenburger Sportpferde sowie vielversprechende Junghengste. Alle interessierten Gäste sind herzlich eingeladen, einen schönen Nachmittag im herrlichen Ambiente der Vechtaer Auktion zu verbringen und Spitzenpferde der Extraklasse zu sehen. Für die Frühjahrs- Elite-Auktion am Samstag, 6. April, kosten die Sitzplätze zehn Euro. Kartenbestellungen werden unter Tel. 04441/935512 bearbeitet. Es gibt aber auch Karten vor Ort.

Am morgigen Freitag ist der Eintritt frei. Dann bewerben sich die Hengste im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta um das begehrte Körprädikat. Um 15 Uhr startet die Körung mit der Pflastermusterung. Anschließend präsentieren sich die Köraspiranten unter dem Sattel. Ab 18 Uhr werden die Körergebnisse auf den Schrittringen bekanntgegeben und der Siegerhengst herausgestellt.