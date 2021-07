Volksfest: Stoppelmarkt online feiern

Vechta Kaum zu glauben, aber leider wahr: Der Vechtaer Stoppelmarkt, eines der ältesten und größten Volksfeste der Region, fällt wegen Corona in diesem Jahr zum zweiten Mal aus. Um dennoch für ein Stoppelmarkt-Feeling zu sorgen, wird die Stadt Vechta in diesem Jahr vom 12. bis 17. August eine digitale Alternative anbieten. Bürgermeister Kristian Kater und stellvertretender Marktmeister Wilko Aff stellten das Digital-Programm am Dienstag vor. „Wer Stoppelmarkt zu Hause feiert, soll die Höhepunkte des Marktes und auch ein Livekonzert vom Markt auf der Facebook-Seite des Stoppelmarktes erhalten“, so der Bürgermeister.

Videos spielen

An nahezu jedem Stoppelmarkttag werden über die sozialen Netzwerke verschiedene Videobeiträge oder Livestreams veröffentlicht. Es geht um die Festumzüge, der Rede des Bürgermeisters, um Fragen an „Jan und Libett“, die Symbolfiguren des Marktes, bis zur Stoppelmarktparty mit dem bekannten DJ Ohrwurm (Heiner Olberding), der schon seit 45 Jahren auf dem Markt für Musik sorgt. Da vom 5. bis 28. August ein Freizeitmarkt auf dem Gelände des Stoppelmarktes stattfindet, gibt es einen Stoppelmarkthintergrund und auch Live-Musik.

Feuerwerk am Dienstag

Die Stadtverwaltung ist der Meinung, dass die vielen Stoppelmarktfans zu Hause und in Freundeskreisen den Stoppelmarkt mit der digitalen Begleitung auch trotz der Pandemie als guten Ersatz ansehen und feiern werden. Selbst das bekannte Feuerwerk am letzten Stoppelmarktstag wird digital gezeigt.